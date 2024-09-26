Втім, транспортування такої великої кількості вибухових речовин стало для США значною проблемою. Про це повідомляє видання Defence Express.

Дивіться також У Пентагоні рекомендували надати Україні боєприпаси з білим фосфором, Білий дім відмовив, – ЗМІ

Яку зброю США найважче доставляти в Україну

За інформацією від державного департаменту США, якщо брати лише 155 міліметрові артилерійські снаряди, то в Україну було передано вже щонайменше 3 мільйони снарядів.

Крім того, було поставлено понад 800 тисяч снарядів калібру 105 міліметрів, понад 400 тисяч снарядів калібру 152 міліметрів, 60 тисяч 155 міліметрів боєприпасів RAAM, понад 600 тисяч мінометних пострілів тощо.

Також було поставлено понад 10 тисяч ракет Javelin, ще щонайменше 9 тисяч ракет TOW, понад 120 тисяч інших протитанкових систем та боєприпасів і понад 400 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї та гранат.

Ми перевезли багато небезпечних матеріалів зі складу в аеропорт чи морський порт, на потяг на шляху в Україну. Я думаю, найскладнішим було поєднати все це разом, тому що ніхто не хотів зберігати їх аби-де,

– цитує слова командувачки USTRANSCOM видання Air ans Space Forces Magazine.

Яка була складність у відправці озброєння до України

Командувачка розповіла, що транспортування такої великої кількості вибухових речовин через США та Європу стало унікальною проблемою. Це пов'язане з тим, що у портах були обмеження на кількість, яку можна було відправити "за раз".

Це змушувало постійно стежити за рухом озброєння, зокрема за тими напрямками, де рух зброї сповільнювався, щоб проаналізувати ситуацію і за потреби перенаправити вантаж в інший порт тощо.

Генерал підкреслила, що Сполучені Штати зважають на логістичний досвід України, з огляду на необхідність адаптації до постійних викликів, пов'язаних з щоденними обстрілами з далекобійної зброї.

Загалом у командуванні вважають, що оборонному відомству варто збільшити фінансування інструментів обробки даних та зв’язку. Ці інвестиції необхідні для того, щоб командири мали доступ до інформації в режимі реального часу про стан і місцеперебування озброєнь, що надходять.