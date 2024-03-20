Ближайшие полгода будут решающими, – Туск о помощи Украине

Дональд Туск отметил, что ближайшие полгода будут решающими в войне России против Украины. Поэтому необходимо сделать все для того, чтобы обеспечить наше государство боеприпасами и подготовить защиту Европы.

Об этом премьер-министр Польши заявил во время пресс-конференции в Варшаве. Он заявлял как о необходимости усилить наше государство, так и подготовить оборону Европы.

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Европа готовится к угрозе

Как отметил Дональд Туск, пока все его международные разговоры, которые он проводил с различными лидерами, – на уровне Брюсселя, Веймарского треугольника, Вышеградской группы, со странами Скандинавии, – касаются исключительно того, как Европа может подготовиться на случай, если Россия осуществит агрессию против нее.

Мы не знаем, на сколько процентов эта угроза реальна, но она точно реальна. Речь идет о 10% или 80%, но она есть, и ни одна страна не может себе позволить игнорировать эту угрозу, особенно когда все союзники только об этом говорят,

– подчеркнул Туск.

Он добавил, что задача польского правительства – подготовить страну к каждому из возможных сценариев развития событий.

Это касается и бомбоубежищ, и умундирования, и поддержки для войск теробороны, гражданской защиты, критической инфраструктуры,

– добавил Дональд Туск.

Польский премьер отметил, что правительство страны сейчас как будет накапливать свои запасы, так и перенаправлять средства на различные решения, связанные с агрессией со стороны России.

Дональд Туск подчеркнул, что ближайшие полгода будут "абсолютно решающими". Поэтому, по его словам, необходимо отправить Украине столько боеприпасов, сколько вообще возможно. Кроме того, следует наладить их производство внутри нашего государства. Он отметил, что в этом контексте Польша очень активна.

В Пентагоне заявили, что Украину подвергают повышенному риску

26 марта Варшава и Берлин дадут старт "коалиции бронетехники" необходимой для Вооруженных Сил Украины.

Генерал-майор Патрик Райдер, представитель Пентагона, высказался относительно того, что США медлят с помощью для Украины. Он отметил, что для нашего государства "риски растут ежедневно".

Конечно, задержки в получении Украиной того, что ей нужно, продолжают подвергать Украину повышенному риску,

– подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

Он добавил, что в Пентагоне полностью понимают "ужасность ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях".

И поэтому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день,

– подчеркнул Райдер.

В интервью он добавил, что "украинцы показали себя невероятно мужественными, смелыми и инновационными бойцами" в борьбе с российскими захватчиками.

Райдер отметил, что наши защитники "продолжают держать рубеж на большей части передовой линии". И делают это, хотя российским захватчикам удается достигать определенных постепенных успехов на фронте.

Но сейчас мы продолжаем видеть, как Украина держит позицию. Поэтому будем сосредоточены на поддержке Украины и на том, чтобы Россия не могла захватить больше территории. И тогда, надеюсь, в будущем мы увидим, что Украина вернет свою территорию,

– подчеркнул в интервью Райдер.

Обратим внимание, что 19 марта состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн". Министр обороны Рустем Умеров подвел его итоги. Он отметил, что будут боеприпасы трех калибров, а также ракеты для ПВО.