В МИД ответили, продолжает ли поступать военная помощь из США после указа Трампа
Дональд Трамп после инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 3 месяца. Несмотря на это, военная помощь Украине от Америки продолжает поступать в определенные сроки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.
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Какова ситуация с военной помощью от США для Украины
Георгий Тихий отметил, что военная помощь для нашего государства со стороны США пока продолжается.
Относительно конкретных сумм, которые оставались в президентской программе, то смотрим за развитием событий, как будут происходить контакты между украинской и американской стороной. Я думаю, что можно решить любые вопросы,
– подчеркнул спикер.
В то же время он отметил, что поддержка Украины со стороны США стратегически важна не только для Киева, но и для Вашингтона.
"В общем, вы понимаете, поддержка военная со стороны США Украине – это стратегическая вещь, стратегически важна для самих США. Мы это доносим до американской стороны, что эта поддержка является ключевой для достижения справедливого мира", – сказал Тихий.
К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отмечал, что подписанный президентом США указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине. По словам лейтенанта, в документе указано о других вещах.