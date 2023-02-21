Израиль предоставит Украине системы предупреждения воздушного удара

Израиль призвали обеспечить Украине военную оборону. Так, наша страна получит системы противоракетной обороны.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на МИД страны. Кстати, ранее сообщалось, что Израиль изучает возможности поставки Украине своей системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".

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Военная помощь от Израиля

Израиль передаст Украине систему предупреждения о воздушном ударе, сообщил премьер Израиля Эли Коэн на пресс-конференции.

Ранее депутаты Кнессета Зеэв Элькин и Юлий Эдельштейн призывали правительство "существенно увеличить" поддержку Украины. По их словам, гуманитарной помощи недостаточно.

Мы должны помогать Украине во всех областях, где израильская технология – включая военную – способна помочь защитить гражданское население, его свободу и независимость,

– заявили Элькин и Эдельштейн.

Кроме того, сегодня, 21 февраля, Владимир Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля.

"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах", – отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля / фото Михаэль Бродский

Интересно, что также на поставку новой военной помощи намекнул глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.



На новую помощь Украине намекнул Ермак / Скриншот

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