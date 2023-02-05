Нетаньяху изучит возможность снабжения Израилем оружия в Украину

Недавно в Израиле наконец-то заговорили, что готовы оказывать Украине военную помощь. До этого была только гуманитарная.

Премьер Биньямин Нетаньяху изучит возможность поставки оружия нашему государству. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу LCI.

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Нетаньяху напомнил, что вопрос вооружений был проанализирован и отвергнут предыдущим израильским правительством.

Я изучу возможность и отвечу на этот счет в наиболее адекватной манере. Рассмотрю в соответствии с нашими национальными интересами,

– подчеркнул премьер.

Также он заверил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

Последние новости о планах Израиля относительно помощи Украине

Недавно израильский журналист Сергей Ауслендер рассказал 24 Каналу , что в ближайшее время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн планирует посетить Украину "Этот запланированный визит свидетельствует о том, что контакты между Иерусалимом и Киевом укрепляются", – отметил Ауслендер.

, что в ближайшее время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн планирует посетить Украину "Этот запланированный визит свидетельствует о том, что контакты между Иерусалимом и Киевом укрепляются", – отметил Ауслендер. Также журналист подчеркнул, что в Иерусалиме прекрасно отдают себе отчет, кто с кем воюет и что происходит. Там также понимается консолидированность Запада в отношении войны России против Украины. Важно, что, оказывая помощь нашему государству, Израиль настаивает на сохранении тайны.

В начале февраля Нетаньяху впервые заявил, что его правительство не исключает возможности военной помощи Украине. В Иерусалиме готовы рассмотреть даже поставки новой системы ПВО "Железный купол" для защиты украинского неба. Ранее израильская сторона настаивала, что эта система не предназначена для использования на таких больших территориях как Украина.

Биньямин Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в конце декабря 2022 года. Также он заявил о готовности сформировать новое правительство.