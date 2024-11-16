Как распад коалиции в Германии может повлиять на помощь Украине

В Германии распалась правительственная коалиция. Там готовятся к новым парламентским выборам. Уже есть примерное понимание, что будет дальше с военной помощью для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, заметив, что распад коалиции в Германии повлияет на будущее Олафа Шольца. Вполне вероятно, что он уйдет в отставку.

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Уменьшится ли помощь для Украины

Как отметил Саакян, действующая коалиция придерживалась проукраинской позиции. Поэтому вопрос о помощи нашему государству не является точкой споров.

Ожидается, что уже в декабре проведут вотум доверия правительству Олафа Шольца. А в феврале в Германии должны состояться новые парламентские выборы. Далее последует формирование нового правительства.

Пока так выглядит, что две трети немцев готовы голосовать за ХДС, которую возглавляет Фридрих Мерц. На втором месте идет Социал-демократическая партия Германии с Шольцом. Вместе у них чуть меньше 50% голосов. Не отстают и "зеленые". Сейчас немецкие аналитики сходятся в том, если не будет ничего экстраординарного, то следующим канцлером будет господин Мерц,

– отметил Саакян.

Мерц поддерживает дальнейшую помощь для Украины. Кроме того, недавно он отметился довольно интересным заявлением. Он говорил о том, что поставит Путину ультиматум. Если диктатор его не выполнит, то Украина получит дальнобойные ракеты Taurus.