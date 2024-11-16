Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що розпад коаліції в Німеччині вплине на майбутнє Олафа Шольца. Цілком ймовірно, що він піде у відставку.

До теми Розпад коаліції в Німеччині та відставка Шольца: хто його замінить і чого чекати Україні

Чи зменшиться допомога для України

Як наголосив Саакян, чинна коаліція дотримувалася проукраїнської позиції. Тому питання щодо допомоги нашій державі не є точкою суперечок.

Очікується, що вже в грудні проведуть вотум довіри уряду Олафа Шольцу. А в лютому в Німеччині мали б відбутися нові парламентські вибори. Далі піде формування нового уряду.

Поки так виглядає, що дві третини німців готові голосувати за ХДС, яку очолює Фрідріх Мерц. На другому місці йде Соціал-демократична партія Німеччини з Шольцом. Разом у них трохи менше 50% голосів. Не пасуть задніх і "зелені". Наразі німецькі аналітики сходяться в тому, якщо не буде нічого екстраординарного, то наступним канцлером буде пан Мерц,

– зауважив Саакян.

Мерц підтримує подальшу допомогу для України. Крім того, нещодавно він відзначився досить цікавою заявою. Він говорив про те, що поставить Путіну ультиматум. Якщо диктатор його не виконає, то Україна отримає далекобійні ракети Taurus.