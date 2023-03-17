Техника придет раньше, чем озвучено, – Крамаров о помощи от партнеров для контрнаступления

Международные партнеры активно помогают Украине организовать контрнаступление. Нужная техника постепенно приезжает, а также будет много боеприпасов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, еще до нового года международные партнеры приняли на ряде встреч фундаментальные принципы, по которым решили полностью покрыть всю потребность Украины в номенклатуре вооружения.

К теме "Звери", которые будут рвать россиян на куски: Данилов анонсировал интересные экземпляры танков для ВСУ

Техника к нам уже едет

Как отметил Крамаров, вопросы с техникой уже согласованы. Она может даже приехать быстрее, чем было озвучено.

Конечно, техника к нам уже едет. Она придет. Я даю вам 100% гарантию, что все произойдет гораздо быстрее, чем было озвучено. Это будет как для нас, так и для врага хорошим сюрпризом,

– предположил военный эксперт.

С техникой сроки уже согласованы. Сейчас идет процесс логистики. На последнем "Рамштайне" основным вопросом были боеприпасы.

Техника придет раньше, чем было озвучено – Крамаров: смотрите видео

Крамаров убежден, что Запад предоставит Украине действительно большое количество боеприпасов, что покроет всю номенклатуру вооружения. Речь идет как об обычных 155-миллиметровых снарядах, так и о 125-миллиметровых танковых и т.п. Количество, уверен военный эксперт, будет таким, что позволит без экономии выполнить любую задачу по уничтожению врага.

Именно тот факт, что нам дают; что наши партнеры понимают, что потребуется очень интенсивный огонь по позициям врага, уже и является серьезным звоночком для контрнаступления,

– отметил Крамаров.

Военная помощь Украине: коротко