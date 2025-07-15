"Не НАТО и не ЕС": кто имеет право покупать оружие у США, чтобы передать его Украине

В течение недели мир наблюдает, как американский президент Трамп публично выражает недовольство поведением главы Кремля Путина. Риторика лидера США резко изменилась, он не уравнивает Украину с Россией и озвучивает, что нашему государству будет предоставлена военная помощь.

Представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский в эфире 24 Канала отметил, что Трамп анонсировал "важное заявление", однако, по его мнению, оно не было мощным, потому что он дал России дополнительное время (50 дней) прежде чем против нее введет жесткие тарифы, если она не согласится на мирное соглашение.

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Какой формат оказания помощи выбрали США?

Трамп заявил, что Украина получит 17 Patriot. Оплатить это вооружение должна Европа, которая стоит на пороге торговой войны с США. Добрянский предположил, что сегодня даже сами Соединенные Штаты до конца не знают, как будет функционировать этот формат предоставления помощи.

Он обратил внимание на то, что президент США сказал, что есть страна, которая имеет достаточно Patriot и которыми не пользуется, поэтому могла бы направить их в Украину. Это было бы воплотить проще, это не было бы продажей из США, потому что эта страна уже их имеет и должна была бы решить как передать их нашему государству.

Эксперты в Пентагоне создали систему как быстрее передать оружие в Украину, присылать то, что США имеют на складах, а потом пополнять эти склады. Сейчас система такая, что не НАТО и не ЕС будет покупать оружие у США, а отдельные страны, их правительства,

– объяснил Добрянский.

Когда США получат деньги от определенной страны за свое оружие, то именно ей будут отправлять его и тогда это государство, по словам Добрянского, должно иметь определенное соглашение не только с Украиной, а с другими странами, через которые это оружие будет доставляться ВСУ.

По такой схеме хотят действовать Соединенные Штаты, чтобы получить в свой бюджет деньги, которые сегодня, по убеждению представителя Украинского конгресса Америки, Европа имеет. Сейчас надо решить, какие именно страны будут главными в этом процессе и будут покупать американское оружие для Украины.

Напомним, что западные СМИ пишут, что Германия согласилась передать имеющиеся у нее американские батареи ПВО Patriot в Украину, а для себя закупит у США новые. Чтобы обсудить возможность этого министр обороны Германии Писториус 14 июля посетил Вашингтон.