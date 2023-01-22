Танки Leclerc для Украины: Макрон назвал условия поставок и уже обратился к министру
22 января 2023, 20:53Читати новину українською
Источник:BFM TV
Франция не исключает, что может поставить Украину танки Leclerc. Французский лидер Эммануэль Макрон 22 января назвал три условия для передачи Украине танков Leclerc.
Макрон сказал, что не исключает поставки в Украину французских танков Leclerc. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Париже.
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Макрон попросил министра вооруженных сил поработать над решением о танках
"Что касается Leclerc, то я попросил министра вооруженных сил поработать над этим. Ничто не исключается, и это действительно оценивается коллективно", – сказал президент Франции.
В условиях Макрона говорится, что решение о передаче танков Украине:
- не должно стать причиной эскалации;
- танки должны оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии;
- решение не должно ослаблять обороноспособность Франции.
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- В начале 2023 года Франция неожиданно взяла на себя лидерство в контексте военной поддержки Украины. Именно решение Макрона о передаче легких танков AMX-10 RC и бронетранспортеров АCMAT Bastion спровоцировало похожие решения от других стран.
- В частности, после этого Польша и Великобритания согласились передать Украине танки. Также Германия и США приняли решение поставить в Украину БМП.
- Politico сообщало, что французы рассматривают возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc, чтобы помочь Германии отважиться на поставку танков Leopard. Ведь прежде Олаф Шольц заявил, что Германия будет действовать только в координации с международными партнерами.
- Шольц на пресс-конференции с Макроном, отвечая на вопрос о немецких танках Leopard, заявил, что "то, как мы действовали в прошлом, всегда тесно координируется с нашими друзьями и союзниками, и мы будем продолжать действовать в соответствии с конкретной ситуацией".
- Как известно, 20 января состоялась встреча в формате "Рамштайн", где обсуждали танки для Украины. К сожалению, союзники не пришли к согласию относительно танков, в частности из-за Германии.