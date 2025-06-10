Продолжается активный разговор с США, – спикер МИД прокомментировал завершение пакетов военной помощи

В МИД прокомментировали вероятное окончание пакетов помощи от США этим летом. Там заверили, что Украина ведет переговоры с Америкой по закупке оружия.

Дипломаты работают над тем, чтобы военная помощь от американских партнеров поступала в Украину. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал.

Читайте также Вчера был только первый этап обмена пленными, процесс будет продолжаться в эти дни, – представитель МИД

МИД о возможном прекращении помощи от США

По словам Тихого, военная помощь США для Украины продолжается. Украинская сторона ведет переговоры о новых форматах получения вооружения. В частности, речь идет о закупке оружия у американцев в рамках фонда, созданного по соглашению о минеральных ресурсах.

Я убежден, что нам удастся найти решение, которые позволят получать необходимое американское вооружение, оборудование, лицензии и тому подобное,

– заверил Тихий.

В то же время спикер МИД не озвучил точных сроков поступления уже принятых пакетов помощи.

Ранее сообщалось, что законопроект о ленд-лизе для Украины подан в Конгресс США, однако его реализация маловероятна из-за бюджетной экономии администрации Трампа. Сейчас наиболее реалистичный путь поставки оружия для Украины – это закупки через европейских союзников, которые могут приобретать американское вооружение как для собственных нужд, так и для передачи Киеву.