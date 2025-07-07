Трамп мог не знать: почему Хэгсет остановил военную помощь Украине

СМИ сообщали, что решение приостановить военную помощь Украине единолично принял глава Пентагона Пит Гегсет. Есть вопрос, знал ли президент США Трамп об этой идее.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, команда Трампа никогда не пойдет на такие решения, которые будут противоречить мировоззрению действующего президента США и его задекларированной политике.

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Мог ли Трамп не знать об этом решении

Как отметил Рыбачук, Трамп и его команда неоднократно давали знать, что им безразлично будущее Украины. Они хотят спихнуть помощь нашему государству на Европу.

Если исходить из этого, то Гегсет воплотил решение, которое было в русле генеральной линии Трампа. Могли ли они там что-то не согласовать? Допускаю, что могли. Потому что между ними часто бывают какие-то ляпы и нескоординированные действия,

– сказал Рыбачук.

Сейчас Трамп отреагировал на приостановление помощи. Но он это делает не потому, что не согласен с этим решением. Вероятно, на него повлияло возмущение среди других конгрессменов и вообще среди общественного мнения.

Наверняка, Трамп будет вынужден возобновить поставки оружия. Это же даже не его решение, а еще предварительные договоренности. Будем надеяться, что Трамп позволит европейцам покупать оружие и передавать нам. Трамп не является нашим другом. Его сердце принадлежит России и Путину. Он находится под влиянием тени Советского Союза и историю о "великой расии",

– отметил Рыбачук.

Напомним, Трамп заявил, что был недоволен недавним разговором с Путиным. Также он рассматривает вопрос отправки ЗРК Patriot в Украину.