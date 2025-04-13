Укр Рус
24 Канал Новости мира Нидерланды объявили о выделении Украине 3,5 миллиарда долларов на следующий год
13 апреля, 10:15
1

Нидерланды объявили о выделении Украине 3,5 миллиарда долларов на следующий год

Сергей Попович
Основні тези
  • Нидерланды объявили о выделении Украине 3,5 млрд долларов на 2024 год.
  • Помощь предусмотрена в связи с непредсказуемостью политики США; две трети средств планируется использовать до 2025 года.
  • ЕС должен поддерживать Украину даже после окончания активных боевых действий для сдерживания России.

Европейский Союз должен продолжать помогать Украине даже после прекращения активных боевых действий, считает нидерландский премьер. Нидерланды объявили о выделении 3,5 миллиардов долларов для Украины на следующий год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рубена Брекельманса для "Радио Свобода".

Смотрите также "Коалиция возможностей": Германия и еще 10 стран объединились для помощи Украине

Как Нидерланды поддерживают Украину

По словам Брекельманса, нынешняя ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной, а интенсивность боевых действий – рекордной. В связи с этим страны ЕС стремятся максимально активизировать поддержку Киева уже сейчас.

И даже после прекращения боев Украина будет нуждаться в нашей поддержке, чтобы усилить свои возможности для сдерживания России. То есть, независимо от того, что будет за столом переговоров, мы должны продолжать поддержку Украины,
– подчеркнул он.

Министр также напомнил, что правительство Нидерландов предусмотрело в бюджете на следующий год 3,5 миллиарда долларов на помощь Украине, несмотря на непредсказуемость политики действующего президента США Дональда Трампа в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Из этой суммы две трети планируется использовать еще в 2025-м.