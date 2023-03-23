Саммит ЕС поддержал совместную закупку боеприпасов для Украины и допустил передачу ракет
Источник:Европейский совет
Лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов для Украины. Кроме того, они поддержали поставки ракет, если будет такая необходимость.
В Евросовете отметили активизацию работы с партнерами по противодействию ложным российским нарративам и дезинформации о войне. Также там поддержали усилия Украины по вступлению в Евросоюз и положительно оценили проведение необходимых реформ.
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Саммит ЕС поддержал совместную закупку боеприпасов
В Евросовете отметили, что, учитывая интересы безопасности и обороны всех государств-членов, ведомство приветствует достигнутую договоренность о срочных поставках Украине:
- боеприпасов класса "земля-земля",
- артиллерийских боеприпасов,
- если потребуется, ракет.
В то же время, там уточнили, что поставки будут происходить путем совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в частности через Европейский фонд мира.
Кроме того, лидеры стран ЕС подтвердили свою преданность:
- введению новых ограничений против России,
- продолжению работы над лимитом цен на нефть страны-агрессора.
Они поддержали создание спецтрибунала для страны-террориста, рассматривающего преступления агрессии.
Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией. Вместе с партнерами Европейский союз продолжит активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины,
– говорится в документе.
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Что известно о соглашении ЕС по поставке боеприпасов Украине
- План по поставке боеприпасов Украине и пополнение собственных складов со снарядами согласовали на заседании Совета ЕС 20 марта.
- Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что члены ЕС согласились закупить 1 миллиард боеприпасов в течение 12 месяцев.
- В частности, Евросоюз выделит 1 миллиард евро для немедленного снабжения боеприпасами, а еще 1 – для совместных закупок. Кроме того, члены ЕС согласились на увеличение производственных мощностей.
- Заметим, что речь идет о боеприпасах калибром 155 миллиметров.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это решение шагом, приближающим победу.