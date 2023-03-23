Саммит ЕС поддержал совместную закупку боеприпасов для Украины и допустил передачу ракет

Лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов для Украины. Кроме того, они поддержали поставки ракет, если будет такая необходимость.

В Евросовете отметили активизацию работы с партнерами по противодействию ложным российским нарративам и дезинформации о войне. Также там поддержали усилия Украины по вступлению в Евросоюз и положительно оценили проведение необходимых реформ.

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Саммит ЕС поддержал совместную закупку боеприпасов

В Евросовете отметили, что, учитывая интересы безопасности и обороны всех государств-членов, ведомство приветствует достигнутую договоренность о срочных поставках Украине:

боеприпасов класса "земля-земля",

артиллерийских боеприпасов,

если потребуется, ракет.

В то же время, там уточнили, что поставки будут происходить путем совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в частности через Европейский фонд мира.

Кроме того, лидеры стран ЕС подтвердили свою преданность:

введению новых ограничений против России,

продолжению работы над лимитом цен на нефть страны-агрессора.

Они поддержали создание спецтрибунала для страны-террориста, рассматривающего преступления агрессии.

Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией. Вместе с партнерами Европейский союз продолжит активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины,

– говорится в документе.

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Что известно о соглашении ЕС по поставке боеприпасов Украине