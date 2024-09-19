Танки Leopard и многое другое: Германия передала Украине новую партию помощи и готовит ещё одну

Германия продолжает помогать Украине в войне с Россией. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего, в него вошли более 20 танков Leopard 1 A5.

Также было передано более 60 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

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Что получит Украина от Германии

Кроме 22 танков Leopard 1 A5, переданных совместно с Данией, и 61 тысячи боеприпасов 155-миллиметрового калибра, Украина также получит:

пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;

три самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;

две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;

1 млн боеприпасов к огнестрельному оружию.

Среди прочего, Германия передала Украине 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями, а также:

20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

20 беспилотных надводных аппаратов;

12 разведывательных беспилотников SONGBIRD;

шесть Hornet XR.

Также в новый пакет военной помощи от Германии вошли:

три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

шесть танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;

16 наземных радиолокационных станций наблюдения;

две системы самозащиты AMPS для вертолетов;

два автомобиля охраны границы;

112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

восемь автоцистерн Zetros.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Германия предоставила Киеву материально-техническую помощь из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро.

Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии.

Когда Украина может получить следующий пакет помощи

По информации Reuters, Германия уже в ближайшее время может выделить Украине дополнительный пакет экстренной военной помощи.

Учитывая постоянное ухудшение военной ситуации в Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонной кампании,

– говорится в письме министерства финансов.

Министерство финансов по просьбе министерства обороны обратилось в бюджетный комитет нижней палаты парламента с просьбой утвердить дополнительные расходы.

"Незапланированная потребность в размере около 397 миллионов евро, возникшая в результате, конкретизировалась лишь в последние несколько недель в той степени, которой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям незапланированной потребности", – отмечается в письме.

Министерство финансов отметило, что это условие нужно выполнить срочно, чтобы меры могли быть реализованы в 2024 году.