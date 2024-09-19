Танки Leopard и многое другое: Германия передала Украине новую партию помощи и готовит ещё одну

19 сентября 2024, 15:04
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Автор: Ярослав Погончук

Источник:

Пресс-служба правительства Германии

Германия продолжает помогать Украине в войне с Россией. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего, в него вошли более 20 танков Leopard 1 A5.

Также было передано более 60 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

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Что получит Украина от Германии

Кроме 22 танков Leopard 1 A5, переданных совместно с Данией, и 61 тысячи боеприпасов 155-миллиметрового калибра, Украина также получит:

  • пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
  • один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
  • три самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;
  • две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
  • 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;
  • 1 млн боеприпасов к огнестрельному оружию.

Среди прочего, Германия передала Украине 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями, а также:

  • 20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
  • 20 беспилотных надводных аппаратов;
  • 12 разведывательных беспилотников SONGBIRD;
  • шесть Hornet XR.

Также в новый пакет военной помощи от Германии вошли:

  • три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;
  • одна бронированная инженерная машина DACHS;
  • шесть танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;
  • 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
  • две системы самозащиты AMPS для вертолетов;
  • два автомобиля охраны границы;
  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • восемь автоцистерн Zetros.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Германия предоставила Киеву материально-техническую помощь из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро.

Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии.

Когда Украина может получить следующий пакет помощи

По информации Reuters, Германия уже в ближайшее время может выделить Украине дополнительный пакет экстренной военной помощи.

Учитывая постоянное ухудшение военной ситуации в Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонной кампании,
– говорится в письме министерства финансов.

Министерство финансов по просьбе министерства обороны обратилось в бюджетный комитет нижней палаты парламента с просьбой утвердить дополнительные расходы.

"Незапланированная потребность в размере около 397 миллионов евро, возникшая в результате, конкретизировалась лишь в последние несколько недель в той степени, которой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям незапланированной потребности", – отмечается в письме.

Министерство финансов отметило, что это условие нужно выполнить срочно, чтобы меры могли быть реализованы в 2024 году.