Проблема в правительстве: Кулеба призвал Германию ускорить поставки боеприпасов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нехватку боеприпасов проблемой номер один. Также он призвал Германию начать подготовку украинских пилотов на западных истребителях.

Кулеба считает, что Германия могла бы больше помочь Украине. Министр призвал страну оперативно расширить поставки Киеву артиллерийских боеприпасов.

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Кулеба призвал Берлин предоставить больше артиллерийских боеприпасов

Министр иностранных дел Украины отметил, что в прошлом месяце во время Мюнхенской конференции безопасности немецкие производители оружия сказали ему, что готовы наладить поставки. Однако они ждут подписания контрактов правительством.

Я думаю, что Германия могла бы больше помочь с боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы сели с украинскими представителями и немецкими оружейными производителями, и немецкие производители в моем присутствии попросили немецкое правительство об одной вещи: подписать контракты. Мол, мы готовы поставлять. Так что проблема в правительстве,

– рассказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что не ожидает поставок нашему государству западных истребителей в ближайшем будущем.

"Поэтому мы отмечаем, что обучение украинских пилотов на западных истребителях должно начаться уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не теряли время", – объяснил министр.

По его мнению, если бы Германия учила украинских пилотов, это было бы "четким сигналом ее политической заинтересованности".

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Германия предоставила Украине дополнительную помощь

В ФРГ сообщили, что Силы обороны Украины получили от Германии еще 2 самоходные зенитные установки Gepard и около 6 тысяч снарядов к ним. Также Германия дополнительно передала 2 две патрульные машины для пограничников и 6 мобильных антенно-мачтовых систем.

Кроме того, Берлин готовит к передаче: