Готов входить в альянс с Украиной, – политолог о военной помощи от Израиля
Израиль согласовал продажу Украине системы защиты от иранских "Шахидов". Государство помогало украинцам и раньше, но неофициально. В настоящее время Израиль готов входить в открытый альянс с Украиной.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Тарас Загородний. По его словам, ранее Россия шантажировала Израиль, чтобы они не помогали Украине иначе к ним полетят ракеты из Палестинской автономии.
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Помощь для Украины от Израиля
Загородний отметил, что Израиль и до этого помогал Украине, но делал это неофициально. Одной из причин такого колебания политолог называет шантаж со стороны России.
Она их откровенно шантажировала: "Если вы будете помогать Украине, то начнут лететь ракеты со стороны Палестинской автономии". Это уже было совсем недавно. Эти люди являются фактически прокси-Россией еще со времен Советского Союза,
– считает он.
Впоследствии, когда Иран начал оказывать военную помощь России, по мнению политолога, Израиль понял, что для своей безопасности нужно входить в альянс с Украиной, по крайней мере, помогать ей.
Как утверждает Тарас Загородний, на поле боя уже появлялась израильская техника, которая поступала в Украину неофициально.
"Израиль имеет огромный опыт поставок оружия или других товаров в обход через сеть многих коммерческих компаний, напрямую связанных с Моссадом. Уверен, что это сотрудничество уже давно идет, но не так активно. То, что они уже могут поставлять, – это огромный шаг", – отметил политолог.
Загородний напомнил, что ранее в Литве был организован сбор израильских радаров. Однако их поставляли в Украину не как израильские, а как литовские.
Загородный о военной помощи от Израиля: смотрите видео
Израилю и Китаю не выгодно, чтобы у Ирана было ядерное оружие
Тарас Загородний отметил, что Иран является величайшим врагом Израиля. Не исключено, что в обмен на помощь России Иран может получить от страны-агрессорки ядерное оружие. А первой страной, которую атакует Иран, будет Израиль.
Кроме того, Китай не заинтересован в том, чтобы у Ирана было ядерное оружие, считает политолог.
Китаю это не нужно. Они понимают, что будет конфликт на Ближнем Востоке, который приведет к росту цен на нефть, поэтому китайская экономика замедлит свой рост. Им требуется не менее 5% роста, чтобы удерживать внутреннюю стабильность,
– говорит эксперт.
Также Загородний отметил, что у Украины есть точки давления на Китай. Пекин не хочет появления ядерного оружия в Иране, а Россия готова предоставить им ядерные технологии в обмен на помощь.
Израиль одобрил лицензию на экспорт оружия для Украины
- Российские военные продолжают атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. Для противостояния им Израиль согласовал продажу систем, которые помогают глушить "Шахиды" Впервые с начала полномасштабного вторжения Израиль принял лицензию на экспорт оборонной продукции. Она предусматривает продажу оружия Украине.
- Вопрос принимался месяц. Отметим, что утверждение экспортных лицензий министром обороны Йоавом Галланом и министром иностранных дел Эли Коэном прошло еще в середине февраля. Тогда Израиль, по приказу Нетаньяху, пересматривал свою политику по поводу войны. Но тогда никакие решения не принимались. Об этом впоследствии Коэн сообщил Владимиру Зеленскому, когда был в Киеве с визитом 15 февраля.
- С помощью таких систем удается глушить и сбивать вражеские беспилотники. Радиус действия таких установок около 25 миль (40 км). Их могут размещаться вблизи электростанций или других критически важных объектов, по которым россияне запускают "Шахиды".