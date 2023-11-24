Тысячи винтовок и боеприпасов: как военная помощь от Канады может повлиять на фронт

Канада передаст Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов к ним. Соответствующее заявление сделал премьер страны Джастин Трюдо, отметив, что война в Украине продолжается, а наше государство нуждается в поддержке для обороны.

Потребность в патронах и винтовках достаточно велика, ведь только в одном пехотном батальоне приблизительно 300 человек и каждому из них нужно оружие. Как рассказал 24 Каналу основатель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, у многих есть стереотип, что один выстрел – это одно убийство, но на самом деле такого нет даже у снайперов.

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Когда мы говорим о штурмовых винтовках, то надо понимать, что большинство патронов выстреливают в воздух, например, чтобы противник не мог поднять головы, или для запугивания. Если один из тысяч патронов попадет во врага – это очень хороший результат.

"В реальности один из ста тысяч патронов может убить человека. На войне большинство повреждений наносит артиллерия. Сегодня в госпиталях наших воинов в большинстве лечат от минно-взрывных травм. Конкретно пулевых ранений относительно мало, говорится примерно о 10% от всех травм. У врага такая же ситуация", – рассказал Павел Нарожный.

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Сможет ли Украина закрыть потребность в артиллерии

Замминистра обороны Украины сообщил, что наше государство планирует потратить 175 миллиардов гривен на закупку ракет и боеприпасов. Еще 80 миллиардов пойдут на военную технику, приоритетом для бюджета будет ремонт брони и закупка запчастей к ней.

Это значительная сумма, если сравнивать ее с бюджетом Украины. Приблизительно 1/6 всего украинского бюджета будет идти исключительно на артиллерийские боеприпасы, ракеты и так далее,

– заметил военный эксперт.

Однако если посмотреть на это с точки зрения военных нужд, то мы поймем, что, например, стоимость одного артиллерийского выстрела 155 калибра – это около 3 тысяч долларов. По словам эксперта, в сутки Украина выстреливает в среднем 10 тысяч снарядов разных калибров. Если все это подсчитать, получим очень большие суммы, которые нужны исключительно на артиллерийские снаряды.

Это еще такой "голодный паек", потому что должны стрелять вдвое, а то и втрое больше,

– рассказал Нарожный.

Больше и себестоимость самого выстрела, ведь надо учитывать ресурс ствола. Каждый выстрел стачивает его, поэтому после тысячи выстрелов нужно менять ствол.

Полностью покрыть артиллерийскую потребность мы не можем. Не стоит забывать, что Украине тоже нужны ракеты. Их стоимость еще больше,

– добавил военный эксперт.

Он отметил, что ведется работа над украинской ракетой "Гром-2". Ее цена составляет от 3 миллионов долларов за единицу. Украине нужно десятки таких ракет.

"Поэтому все вышеупомянутые суммы не маленькие для украинского бюджета, но удовлетворить ими все свои потребности мы однозначно не сможем", – подытожил Павел Нарожный.

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