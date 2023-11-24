Потреба у патронах і гвинтівках досить велика, адже тільки в одному піхотному батальйоні є приблизно 300 людей і кожному з них потрібна зброя. Як розповів 24 Каналу засновник ГО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний, у багатьох є стереотип, що один постріл – це одне вбивство, але насправді такого немає навіть у снайперів.

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Коли ми говоримо про штурмові гвинтівки, то треба розуміти, що більшість патронів вистрілюють в повітря, наприклад, щоб противник не міг підняти голови, або для залякування. Якщо один із тисячі патронів влучить у ворога – це дуже хороший результат.

"В реальності один зі ста тисяч патронів може вбити людину. На війні більшість пошкоджень завдає артилерія. Сьогодні у госпіталях наших воїнів здебільшого лікують від мінно-вибухових травм. Конкретно кульових поранень відносно мало, мовиться приблизно про 10% від усіх травм. У ворога така сама ситуація", – розповів Павло Нарожний.

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Чи зможе Україна закрити потребу в артилерії

Заступник міністра оборони України повідомив, що наша держава планує витратити 175 мільярдів гривень на закупівлю ракет та боєприпасів. Ще 80 мільярдів підуть на військову техніку, пріоритетом для бюджету також буде ремонт броні та закупівля запчастин до неї.

Це значна сума, якщо порівнювати її з бюджетом України. Приблизно 1/6 всього українського бюджету йтиме виключно на артилерійські боєприпаси, ракети й так далі,

– зауважив військовий експерт.

Однак якщо подивитися на це з погляду військових потреб, то ми зрозуміємо, що, наприклад, вартість одного артилерійського пострілу 155 калібру – це приблизно 3 тисячі доларів. За словами експерта, за добу Україна вистрілює в середньому 10 тисяч снарядів різних калібрів. Якщо все це підрахувати, отримаємо надзвичайно великі суми, які потрібні виключно на артилерійські снаряди.

Це ще такий "голодний пайок", бо маємо стріляти вдвічі, а то й втричі більше,

– розповів Нарожний.

Більшою є і собівартість самого пострілу, адже треба враховувати ресурс ствола. Кожен постріл сточує його, тому після тисячі пострілів ствол треба міняти.

Повністю покрити артилерійську потребу ми не можемо. Не треба забувати, що Україні також потрібні ракети. Їхня вартість ще більша,

– додав військовий експерт.

Він зауважив, що ведеться робота над українською ракетою "Грім-2". Її ціна сягає від 3 мільйонів доларів за одиницю. Україні треба десятки таких ракет.

"Тому всі вищезгадані суми не є маленькими для українського бюджету, але задовольнити ними всі свої потреби ми однозначно не зможемо", – підсумував Павло Нарожний.

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