"Действовать надо быстро": Польша обещает передать оружие Украине уже на следующей неделе

Польский премьер Матеуш Моравецкий объявил, что поставки оружия в Украину начнутся на следующей неделе. Речь идет об оборонительном вооружении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна видит усиление агрессии и давления в отношении Украины со стороны России.

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Польша на следующей неделе доставит Украине оружие

С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но часто не хватает техники, поэтому действовать надо быстро,

– отметил Моравецкий.

Политик добавил, что первую партию оборонительного вооружения Польша отправит уже на следующей неделе.

По его словам, Европа и Польша заинтересованы в безопасности Украины и украинской границы.

Военная помощь Украине от Польши: что известно

Ранее Варшава пообещала Украине военную помощь. Соответствующее решение приняло польское правительство. Речь идет о новейших переносных зенитных ракетных комплексах "Перун". Они могут поражать малые воздушные цели, такие как беспилотники, благодаря бесконтактному подрыву.

Кроме того, на фоне угрозы нападения России Польша объединится в оборонительный союз с Украиной и Великобританией. Объявить о его создании лидеры стран должны были во время визита в Киев, однако этого не произошло.

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