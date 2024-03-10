Аргумент для граждан США: почему республиканцы готовят свой пакет помощи Киеву

По данным СМИ, республиканцы в Палате представителей разрабатывают собственный законопроект о помощи для Украины. Там идет акцент на кредиты, а не на простое выделение средств. Этого не нужно бояться. Но главный вопрос – зачем они это делают.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что перипетии с военной помощью для Украины от США продолжаются уже достаточно долго. Сначала республиканцы хотели, чтобы туда добавили вопрос границы с Мексикой. Затем отступили от этого, а потом снова начали за это говорить.

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Затем республиканцы начали говорить о том, чтобы убрать из законопроекта гуманитарную помощь. Сейчас уже идут разговоры об альтернативном законопроекте.

Мне кажется, что там есть определенная команда по затягиванию этого процесса. А создание альтернативных законопроектов – один из таких вариантов,

– сказал Ус.

Есть ли риск, если будут кредиты

Как отметил Ус, в финансовых кругах есть такая шутка. Если кому-то выделяют гранты, то это дают деньги, чтобы вы отцепились. Если же дают кредиты – то рассчитывают на то, что вы эти деньги вернете. Соответственно кредиты для Украины содержат в себе заинтересованность партнеров, чтобы Киев таки победил в этой войне.

Кроме того, Украина получает кредиты от Европейского Союза. Но там чрезвычайно лояльные условия. Если такое же будет от США – то проблем нет.

ЕС дает нам кредиты на 35 лет. Проценты там незначительные. И Украина может их не выплачивать, если будет осуществлять реформы. Поэтому, главное – условия кредитов. Если они будут довольно льготными и будут касаться периода 30+ лет, то не вижу в этом проблем,

– сказал Ус.

Это будет аргументом для определенного количества граждан США, которым не нравится, что Украине якобы просто дают деньги. Хотя известно, что подавляющее большинство из этих денег идет в военно-промышленный комплекс Штатов, что создает дополнительные рабочие места. Об этом нужно регулярно говорить.

Военная помощь от США: кратко