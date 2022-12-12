Речь идет о сотнях миллионов долларов: Байден пообещал Зеленскому помочь с ПВО и боеприпасами

Россия продолжает атаковать кричную инфраструктуру нашего государства и оставлять украинцев без электроэнергии. Соединенные Штаты готовы помогать нам сотнями миллионов долларов, чтобы вражеские ракеты и дроны не долетали до своих целей.

В Вашингтоне уверяют, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Однако в Белом доме не только говорят о поддержке, но и демонстрируют, как готовы помогать Вооруженным Силам противостоять российским оккупантам.

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Детали разговора между Байденом и Зеленским

Анонсированный накануне разговор между Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским состоялся 11 декабря. Лидеры обоих государств обсудили террористическую деятельность России и предоставление нашему государству около 275 миллионов долларов помощи на вооружение, которое помогло бы оградить небо.

Россия продолжает нападения на критическую инфраструктуру Украины. Президент Байден подчеркнул, что США предоставляют приоритет в укреплении противовоздушной обороны Украины благодаря помощи безопасности. В частности, 9 декабря было объявлено о выделении 275 миллионов долларов дополнительных боеприпасов и оборудования,

– отметили в Белом доме.

Также там констатировали, что заявленная поддержка помогла бы ВСУ ликвидировать российские беспилотные летательные аппараты. Очевидно, речь шла, в частности, о дронах-камикадзе иранского производства.

В США хотят передать беспилотники Украине, но сомневаются

В ходе диалога президент Байден упомянул о выделении Вашингтоном. 53 миллиона долларов в поддержку энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, он отметил важность привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления, зверства и агрессию.

Недавно американское издание Politiko писали о то, что в Вашингтоне дискутируют о предоставлении Украине беспилотников Reaper. Чуть ли не с начала полномасштабного вторжения этот вопрос стоит остро в Пентагоне. Отметим, что в настоящее время министерство обороны США все еще не приняло решение о передаче нашему государству этого вооружения.

В то же время министр обороны Алексей Резников уверен, что именно оружие от западных партнеров помогло Украине переломить ход этой войны ПЗРК разного типа, танки и авиация – это именно то, что способствует эффективной ликвидации российских захватчиков.