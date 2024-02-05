В США хотят голосовать за деньги Израилю без Украины: политолог оценил риски

Палата представителей США собирается голосовать за законопроект о помощи для Израиля. Параллельно Сенат опубликовал текст соглашения о национальной безопасности и помощи для Украины, Израиля, Тайваня и так далее. Эта неделя будет очень важной.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что ситуация с военной помощью для Украины от США пока не зашла в тупик. Эта неделя будет "финально показательной".

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Будет ли военная помощь от США

Пока можно надеяться на пакетное голосование по соглашению, куда входит помощь для Украины, Израиля, Тайваня и тому подобное.

Если соглашение вынесут в Сенат и положительно проголосуют, то шансы будут. Если завалится на уровне Сената – тогда Белому дому нужен "план Б". Возможно, это будет разделение пакетов, о чем ранее настаивали республиканцы. Тогда голосование за помощь для Украины будет отдельным,

– сказал Рейтерович.

В этом случае Белый дом может иметь развязанные руки. Там смогут давить на республиканцев, что они подыгрывают Путину, затягивая голосование за военную помощь для Украины.

Если упрощенно говорить, тогда, условно, представители Белого дома могут выйти к СМИ и обвинить республиканцев в том, что они подыгрывают Путину. Президенту страны, которая является главным стратегическим соперником США на сегодня. Тогда процесс может пойти быстрее,

– отметил Рейтерович.

Интересно, что 9 февраля в США прибудет канцлер Германии Олаф Шольц. Именно его государство в свое время активно критиковали за недостаточную помощь для Украины. Теперь ситуация изменилась – и Шольц может "поучить" американцев демократии.

Военная помощь для Украины от США: кратко