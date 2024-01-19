В американском обществе действительно есть запрос на усиление иммиграционной политики. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, добавив, что в целом Байден не против этого, но он не согласен с другими требованиями республиканцев.

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Почему Байден не может согласиться с предложением республиканцев

Последние опросы показывают, что большинство населения США не согласны с политикой Байдена по поводу мигрантов и требуют ее усиления. Президент с таким запросом общества соглашается, однако выступает против так называемого проекта "стена", который предусматривает строительство заграждений на границе с Мексикой.

В то же время этот вопрос символичен и важен для оппонентов Байдена – республиканцев. Они идут на свои первые выборы, поэтому проблема миграции имеет еще и пропагандистское направление. Также это проект, на котором создаются деньги, а это республиканский штат. Соответственно говорится о спонсорах и интересах производителей-лоббистов от этих штатов, которых представляют сенаторы.

Избиратели Байдена ожидают от него менее резкой миграционной политики, чем хотят республиканцы. Если он сейчас пойдет на большую часть уступок, то не президент получит дивиденды, а республиканцы, потому что это делалось под их давлением. Поэтому на кону важно,

– заметил политолог.

Если Байден не пойдет ни на какие уступки, то также потеряет определенную часть поддержки, поскольку вопрос миграции "перезрел" в США. Сейчас он на острие общественного внимания. Укладывалось много политических, медийных ресурсов, чтобы именно эта тема стала главной. Не безработица, безопасность на улицах или вопрос расовой политики внутри США.

Есть определенные моменты, когда те или иные вопросы становятся особенно острыми и значимыми в обществе. Пока все говорят о миграции и этот вопрос будет "перебивать" другие: Украину, Китай, проблемы экономики, чего угодно – все это будет на втором плане.

Я думаю, что в феврале 2024 года его удастся окончательно решить. Может быть, даже в январе. Не думаю, что затянут до марта,

– предположил Олег Саакян.

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