В американському суспільстві справді є запит на посилення імміграційної політики. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, додавши, що загалом Байден не проти цього, але він не погоджується з іншими вимогами республіканців.

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Чому Байден не може погодитись на пропозицію республіканців

Останні опитування показують, що більшість населення США не згодні з політикою Байдена щодо мігрантів та вимагають її посилення. Президент з таким запитом суспільства погоджується, однак виступає проти так званого проєкту "стіна", який передбачає будівництво загороджень на кордоні з Мексикою.

Водночас це питання символічне та важливе для опонентів Байдена – республіканців. Вони йдуть на свої перші вибори, тому проблема міграції має ще й пропагандистське спрямування. Також це проєкт, на якому створюються гроші, а це республіканський штат. Відповідно мовиться про спонсорів та інтереси виробників-лобістів від цих штатів, які представляють сенатори.

Виборці Байдена очікують від нього менш різкої міграційної політики, ніж того хочуть республіканці. Якщо він зараз піде на більшу частину поступок, то не президент отримає дивіденди, а республіканці, бо це робилося під їхнім тиском. Тож на кону важливе,

– зауважив політолог.

Якщо Байден не піде на жодні поступки, то також втратить певну частину підтримки, оскільки питання міграції "перезріло" у США. Зараз воно на вістрі суспільної уваги. Вкладалося багато політичних, медійних ресурсів, щоб саме ця тема стала наріжною. Не безробіття, безпека на вулицях, чи питання расової політики всередині США.

Є певні моменти, коли ті чи інші питання стають особливо гострими та вагомими у суспільстві. Наразі всі говорять про міграцію і це питання "перебиватиме" інші: Україну, Китай, проблеми економіки, чого завгодно – все це буде на другому плані.

Я думаю, що в лютому 2024 року його вдасться остаточно вирішити. Можливо, навіть у січні. Не думаю, що затягнуть до березня,

– припустив Олег Саакян.

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