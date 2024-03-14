Джонсон дал обещание разблокировать помощь для Украины: она может претерпеть существенные изменения

Майк Джонсон в среду 13 марта общался с сенаторами-республиканцами. Спикер Палаты представителей заявил, что палата занимается подготовкой собственного проекта, который предусматривает поддержку Украины.

В то же время Майк Джонсон отметил, что он будет существенно отличаться от того, который одобрил Сенат. Об этом журналистам рассказали сенаторы, которые присутствовали при обсуждении.

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Джонсон предложил альтернативу

Как отмечают сенаторы, им Майк Джонсон озвучил идею, по которой проект Палаты представителей может предложить Украине поддержку в формате или кредита, или ленд-лиза. Соответствующее предложение направлено на защиту интересов налогоплательщиков в США. У нового проекта есть потенциал, что он получит достаточно голосов как в Палате представителей, так и в Сенате.

Параллельно спикер заявлял о создании инструмента на подобии того, который ранее предлагал республиканец Майк Маккоул. Он бы дал зеленый свет на конфискацию суверенных активов России и передачу средств от ликвидированного имущества в фонд для поддержки нашего государства.

Интересно, что во время своего общения с сенаторами Майк Джонсон не вспомнил, планирует ли он к этому проекту вносить какие-то нормы, которые касались бы южной границы США. Ведь если так и будет, то это снова может стать для демократов "красной линией".

Джонсон заявил, что не покинет Украину

Джон Корнин, один из сенаторов-республиканцев, которые в феврале голосовали за одобренный Сенатом пакет поддержки нашего государства, оптимистично настроен после дискуссии с Джонсоном. По его мнению, Палата представителей может наконец одобрить хоть какое-то решение, которое касается выделения помощи для Украины.

Я услышал, что спикер теперь говорил: "Мы не покинем Украину с пустыми руками", или слова примерно того же содержания,

– отметил Корнин.

По словам сенатора Кевина Крамера, Майк Джонсон действительно четко выразил стремление помочь нашему государству. Как отметил он, "он (Джонсон – 24 Канал) достаточно четко сказал об этом".

После встречи с Джонсоном, республиканец Линдси Грэм отметил, что он также очень оптимистично настроен после встречи со спикером Палаты представителей.

Вечером в среду Майк Джонсон также пообщался с репортерами. Он отметил, что "будет работать над согласием Палаты представителей" в вопросе решения для поддержки нашего государства. И что он понимает, насколько это важно.

Никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх. Я думаю, что он не остановится в Украине... и пойдет дальше в Европу... В этой ситуации есть правая и неправая сторона, добро против зла, и Украина здесь жертва,

– подчеркнул Джонсон.

Вместе с тем спикер отметил, что в конце концов тот проект, о котором сможет договориться Палата представителей, может отличаться от того, который принял Сенат.