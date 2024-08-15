В Белом доме анонсировали новые пакеты военной помощи Украине

США являются надежными союзниками Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Там анонсировали новые пакеты военной помощи для нашего государства.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки вскоре планируют объявить о новых пакетах военной помощи для Украины. Точной даты он не назвал.

Смотрите также Приоритетные поставки – именно туда: Зеленский назвал основные направления обороны Украины на фронте

Детали неизвестны

По словам Кирби, новые пакеты помощи Украине планируют объявить уже в ближайшие дни. В то же время он очень осторожен в высказываниях, поэтому деталей практически неизвестно.

Он не объяснил, какое вооружение планируют передать. Также никаких деталей нет относительно того, что будут содержать новые пакеты помощи.

Ранее в США высказались относительно будущего Украины в НАТО. Экономические ресурсы страны дадут ей возможность стать одним из ключевых союзников в Североатлантическом альянсе.

Сенатор США Ричард Блументаль во время визита в Киев заявил, что за Украиной сейчас наблюдает весь мир. Западным странам важно предоставить украинским защитникам максимальную уверенность в дальнейшей поддержке и гибкость, которая нужна для достижения победы.