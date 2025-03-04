Генерал армии сказал, есть ли альтернатива американской разведке

США остановили военную помощь Украине. В этом контексте существенной может стать потеря разведданных, которые мы получали через спутники и в частности использовали для реагирования на накопление оккупационных сил.

Украине важно развивать свой ВПК, именно это ключевая задача. Таким мнением с 24 Каналом поделился генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что уже сейчас мы делаем успехи в освоении определенных систем.

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Есть ли альтернатива разведданным

Важна разведка с дронов, которую можно активно вести на линии разграничения и на поле боя. На приграничных территориях работает другая система. Все это может компенсировать ряд средств, которые мы использовали с США, Поэтому альтернативы точно есть.

Дальняя разведка будет только секторально, по отдельным стратегическим направлениям, где будут угрозы. Например, мы увидим стратегические, тактические аэродромы и направим туда разведывательные цели,

– сказал генерал-армии.

Также альтернативой являются европейские спутники, которые мы сможем использовать через заключение партнерских соглашений. Это достаточно сложный путь, но он должен работать. У нас уже действует мощная техническая разведка, киберструктуры, спецслужбы. Украина получает информацию благодаря проникновению в системы врага, в частности в политические. Так можно решать очень секретные задачи и узнавать планы врага.

Да, в США сверхмощная система, но мы также не отстаем и можем перекрывать ряд целевых задач. Более того, британцы, немцы, французы имеют очень хорошие системы. Но все это будут ограниченные ресурсы где-то на 40 – 50%,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Но в любом случае надо готовиться к различным сценариям, наращивать собственные ресурсы, а также работать над восстановлением отношений с Соединенными Штатами. Ведь этот вариант все-таки самый быстрый.

Напомним, о прекращении военной помощи стало известно 3 марта. В Белом доме отметили, что такое решение приняли после спора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Условием возобновления поставок назвали "готовность украинской стороны к миру".