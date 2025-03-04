Україні важливо розвивати свій ВПК, саме це ключове завдання. Такою думкою з 24 Каналом поділився генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що вже зараз ми робимо успіхи в освоєнні певних систем.

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Чи є альтернатива розвідданим

Важливою є розвідка з дронів, яку можна активно вести на лінії розмежування та на полі бою. На прикордонних територіях працює інша система. Все це може компенсувати низку засобів, які ми використовували з США, Тому альтернативи точно є.

Дальня розвідка буде тільки секторально, по окремих стратегічних напрямках, де будуть загрози. Наприклад, ми побачимо стратегічні, тактичні аеродроми й скеруємо туди розвідувальні цілі,

– сказав генерал-армії.

Також альтернативою є європейські супутники, які ми зможемо використовувати через укладання партнерських угод. Це досить складний шлях, але він повинен працювати. У нас вже діє потужна технічна розвідка, кіберструктури, спецслужби. Україна отримує інформацію завдяки проникненню у системи ворога, зокрема в політичні. Так можна розв'язувати дуже секретні завдання та дізнаватися плани ворога.

Так, у США надпотужна система, але ми також не пасемо задніх і можемо перекривати низку цільових завдань. Ба більше, британці, німці, французи мають дуже хороші системи. Але все це будуть обмежені ресурси десь на 40 – 50%,

– підкреслив Микола Маломуж.

Але в будь-якому випадку треба готуватися до різних сценаріїв, нарощувати власні ресурси, а також працювати над відновленням відносин зі Сполученими Штатами. Адже цей варіант все-таки найшвидший.

Нагадаємо, про припинення військової допомоги стало відомо 3 березня. У Білому домі наголосили, що таке рішення ухвалили після суперечки між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Умовою відновлення постачань назвали "готовність української сторони до миру".