"Зрада" отменяется: нардеп подробно объяснила, как работает военная помощь Украине от США

Существует опасение, что до 30 сентября могут "сгореть" 6 миллиардов долларов, которые США заложили для поддержки ВСУ в рамках Presidential Drawdown Authority (PDA). Ситуация несколько иная, чем кажется.

Об этом 24 Каналу рассказала нардеп, руководитель ВСК для контроля использования вооружения Александра Устинова, заметив, что многие не совсем понимают, как именно работает военная помощь для Украины от США. Не стоит тут "сеять зраду".

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Действительно ли "сгорят" 6 миллиардов

Как отметила Устинова, во время голосования за бюджет Соединенные Штаты заложили 7,5 миллиарда долларов для Украины по программе PDA.

Что такое PDA? Это не деньги. Это – разрешение. Каждый год президент США, не спрашивая у Конгресса, может предоставить любой стране военной помощи на 100 миллионов долларов. В случае с Украиной сумма составляла более 7,5 миллиарда. Если что-то есть на складах, то это можно было передать Украине. Проблема в том, что у них уже практически нет ничего на складах, что они могли бы сразу бесплатно передать,

– отметила Устинова.

Сейчас в основном военная помощь для Украины идет в виде долгосрочных контрактов. Штаты договариваются с производителями – и через некоторое время в Украину едет оружие. Поэтому быстро использовать эти деньги не удастся. А новое оружие по этой программе купить нельзя.

У нас еще 2,8 миллиарда висит с лета прошлого года, на которые мы можем выбрать оружия. Но его физически нет. Да и эти 6 миллиардов не сгорят. По крайней мере в ближайшие два месяца точно. В США редко когда бюджет голосуют до того, как завершается действующий. Они продолжают его каждые два месяца, после чего со временем, когда есть компромисс, принимают новый,

– рассказала Устинова.

Все сейчас работают над другой важной задачей. Нашему государству важно, чтобы США выделили дополнительные средства на поддержку Украины. Тогда Соединенные Штаты будут закупать себе новое оружие, а отдавать Силам обороны Украины то, что у них сейчас находится на складах.

Обратите внимание! По данным СМИ, Джо Байден сегодня объявит о новом пакете помощи для Украины на 250 миллионов долларов.