Про це 24 Каналу розповіла нардепка, керівниця ТСК для контролю використання озброєння Олександра Устінова, зауваживши, що багато хто не зовсім розуміє, як саме працює військова допомога для України від США. Не варто тут "сіяти" зраду.

Дивіться також Час для Путіна добігає кінця․ Що для Кремля змінив місяць операції на Курщині

Чи дійсно "згорять" 6 мільярдів

Як наголосила Устінова, під час голосування за бюджет Сполучні Штати заклали 7,5 мільярдів доларів для України за програмою PDA.

Що таке PDA? Це не гроші. Це – дозвіл. Кожного року президент США, не питаючи в Конгресу, може надати будь-якій країні військової допомоги на 100 мільйонів доларів. У випадку з Україною сума становила понад 7,5 мільярда. Якщо щось є на складах, то це можна було передати Україні. Проблема в тому, що у них вже практично немає нічого на складах, що вони могли б одразу безплатно передати,

– зауважила Устінова.

Зараз здебільшого військова допомога для України йде у вигляді довгострокових контрактів. Штати домовляються з виробниками – і через певний час до України їде зброя. Тому швидко використати ці гроші не вдасться. А нову зброю за цією програмою купити не можна.

В нас ще 2,8 мільярда висить з літа минулого року, на які ми можемо вибрати зброї. Але її фізично немає. Та й ці 6 мільярдів не згорять. Принаймні у найближчі два місяці точно. У США рідко коли бюджет голосують до того, як завершується чинний. Вони продовжують його кожні два місяці, після чого з часом, коли є компроміс, ухвалюють новий,

– розповіла Устінова.

Усі зараз працюють над іншим важливим завданням. Нашій державі важливо, аби США виділили додаткові кошти на підтримку України. Тоді Сполучені Штати закуповувати собі нову зброю, а віддавати Силам оборони України те, що в них зараз перебуває на складах.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, Джо Байден сьогодні оголосить про новий пакет допомоги для України на 250 мільйонів доларів.