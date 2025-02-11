Шольц выступил за продолжение военной поддержки Украины со стороны США

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает Соединенные Штаты не прекращать оказание помощи Украине. По его словам, поддержка Украины со стороны США может стать четким сигналом для Владимира Путина.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на немецкое издание ntv. Он также сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины.

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Что говорил Шольц Дональду Трампу об Украине

Во время общения с президентом США Олаф Шольц агитировал его сохранить военную помощь для Украины. Канцлер Германии считает, что дальнейшая поддержка со стороны Белого дома может стать сигналом президенту России о том, что Европа и Соединенные Штаты в дальнейшем готовы сотрудничать с Украиной и поддерживать ее.

Однако Шольц не дал четкого ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Украины и присутствие на ее территории немецких миротворцев без участия американских военных.

Главную роль будет играть тот факт, что друзья Украины должны будут гарантировать, что она и в дальнейшем будет иметь очень сильную армию, уровень которой будет даже выше американского,

– сказал Олаф Шольц.

Ранее немецкий канцлер говорил, что сейчас "неуместно" обсуждать привлечение миротворческих сил в Украину, ведь Россия может не отдать оккупированные территории. Он отметил, что для принятия таких решений должен прекратиться конфликт и пройти переговоры.

Также Шольц критикует решение Дональда Трампа заключить с Украиной соглашение о доступе к земельным ресурсам, называя такую идею "эгоистичной"