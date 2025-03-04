Стало сюрпризом для многих в США: Трамп разыгрывает классическую карту по помощи Украине

Администрация Дональда Трампа приостановила военную помощь Украине без предварительных консультаций с союзниками. Президент США еще не принял никакого официального решения, но поставки уже задерживаются.

Американский лидер играет свою классическую карту, но это решение стало сюрпризом для многих в Штатах. Это 24 Каналу озвучил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Официального решения еще нет

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" отметил, что до сих пор нет полноценного документа, который определяет где, что и как останавливают. В то же время поставки уже задерживаются. Большая часть грузов стоят на польской границе или просто в Польше и ждут дальнейших указаний.

Некоторые представители бюджетного комитета Конгресса США в комментариях медиа заявили, что пока не будут ставить на повестку дня вопрос о выделении дополнительного финансирования. Это касается не только Украины, а всех союзников вне НАТО.

Трамп сейчас играет свою классическую карту. Он не принял ни одного официального решения. Но фразы о том, что он этого хочет, желает в эту сторону развивать политику, было достаточно, чтобы реальные процессы остановились, Украина, Европа и чиновники самих Штатов начали искать выход из этой ситуации. Приостановили даже не США, а конкретно Трамп. Потому что эта идея была сюрпризом для многих в самих Штатах,

– подчеркнул Александр Краев.

По его словам, никто в США не хочет рисковать и идти против Дональда Трампа, пока он не изменит свою позицию. Хотя до сих пор еще нет официального указа.