Передадут в ускоренные сроки, – Остин анонсировал новую партию ракеты для украинских систем ПВО

Министр обороны США Ллойд Остин 2 июля анонсировал, что Украина получит новую партию ракет для систем ПВО. Это оружие американские партнеры передадут в ускоренные сроки.

Новая партия ракет войдет в новый пакет помощи, который вскоре объявят Соединенные Штаты. Свое заявление Остин сделал во время встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

К теме Уже в ближайшие недели: Блинкен анонсировал "больше новостей" о ПВО для Украины

Новую партию ракет для ПВО передадут Украине оперативно

Глава Пентагона отметил, что ракеты для украинских систем противовоздушной обороны доставят для украинских военных прямо на линию фронта в ускоренном темпе. Это, по словам Остина, связано с тем, что США решили передавать Украине подобное вооружение вне очереди.

В то же время из-за этого поставки вооружения другим союзникам Соединенных Штатов будут отложены.

Украина находится в жесткой борьбе с самого начала безрассудной войны, которую выбрал Путин. Кремль продолжает усиливать бомбардировки ваших городов и мирных жителей. Но я, по-прежнему, поражен мастерством ваших войск, и ваши войска продолжают отражать атаки России с упорством, изобретательностью и мужеством,

– сказал Остин.

Глава Пентагона также в очередной раз подчеркнул, что Украина в битве с Россией не одна. А Соединенные Штаты, по словам Остина, никогда не пошатнутся в поддержке вместе с более 50 союзниками и партнерами, поэтому будут продолжать обеспечивать критические возможности, необходимые Украине для "отпора российской агрессии сегодня и для сдерживания намерений россиян завтра".

Напомним, что Соединенные Штаты должны анонсировать новый пакет помощи для Украины на сумму 2,3 миллиарда долларов. Остин также заявил, что благодаря этому пакету Пентагон закажет больше ракет к комплексам Patriot и NASAMS, чтобы пополнить собственные склады, и быстрее предоставить эти боеприпасы Украине.