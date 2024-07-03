Нова партія ракет увійде до нового пакета допомоги, який невдовзі оголосять Сполучені Штати. Свою заяву Остін зробив під час зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

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Нову партію ракет для ППО передадуть Україні оперативно

Глава Пентагону наголосив, що ракети для українських систем протиповітряної оборони доставлять для українських військових прямо на лінію фронту у прискореному темпі. Це, за словами Остіна, пов'язано з тим, що США вирішили передавати Україні подібне озброєння позачергово.

Водночас через це постачання озброєння іншим союзникам Сполучених Штатів буде відкладено.

Україна перебуває в жорсткій боротьбі з самого початку безрозсудної війни, яку вибрав Путін. Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст і мирних жителів. Але я, як і раніше, вражений майстерністю ваших військ, і ваші війська продовжують відбивати атаки Росії із завзятістю, винахідливістю та мужністю,

– сказав Остін.

Глава Пентагону також вчергове підкреслив, що Україна у битві з Росією не одна. А Сполучені Штати, за словами Остіна, ніколи не похитнуться у підтримці разом із понад 50 союзниками та партнерами, тому продовжуватимуть забезпечувати критичні можливості, необхідні Україні для "відсічі російської агресії сьогодні та для стримування намірів росіян завтра".

Нагадаємо, що Сполучені Штати мають анонсувати новий пакет допомоги для України на суму 2,3 мільярда доларів. Остін також заявив, що завдяки цьому пакету Пентагон замовить більше ракет до комплексів Patriot і NASAMS, щоб поповнити власні склади, і швидше надати ці боєприпаси Україні.