Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что Владимир Путин имел очень амбициозные цели так называемой "сво". Он бросил вызов не только Украине, но и всему Западу.
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Запад психологически не был готов к такой войне
"В этой войне есть 2 стороны, которые проиграли, первая – Россия. Все помнят ее планы. Владимир Путин начал войну с ультиматумом к странам НАТО. В своем обращении он угрожал Западу и обещал последствия, если кто-то вмешается", – заметил российский публицист из США.
Стоит вспомнить, что Путин хотел захватить Украину за 3 дня, а своих солдат отправлял с парадной формой и значками "за взятие Киева". Но за 2 года войны оккупанты только могут хвастаться захватом Авдеевки, за которую положили больше жизней, чем за 10 лет боев в Афганистане.
Перспективы войны для России очень неблагоприятные – это только поражение. А второй, проигравший, – Запад, который оказался не готовым к войне прежде всего психологически. А то, что мы видим сейчас, – это провал всей американской политической системы,
– отметил Андрей Пионтковский.
Уже четыре месяца продолжается обсуждение законопроекта о помощи Украине, который предложил Джозеф Байден. Но так называемое "крыло Дональда Трампа" в Республиканской партии открыто саботирует этот закон. Конгрессмены манипулируют и ищут любые способы, чтобы не допустить голосования.
Трамп запугивает республиканцев. Уже окончательно запугали спикера Майка Джонсона, которому угрожают снятием с должности,
– добавил Пионтковский.
По его словам, американская система праймериз нарушает объективный ход голосования. Например, все опросы показывают, что кандидатка Никки Хейли имеет популярность среди людей, у нее большая поддержка. Но для того, чтобы дойти до избирательной гонки, ей надо преодолеть "сито" республиканских праймериз, что почти невозможно.
В США заблокированы средства для помощи Украине: последние новости
- Уже не один месяц продолжаются дискуссии о выделении Украине 60 миллиардов долларов военной помощи. Эти средства предусмотрены законопроектом, который сейчас заблокирован в Конгрессе. Президент США заявил, что для решения этой проблемы готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, который отказывается выносить документ на голосование.
- Джо Байден неоднократно обращался к Конгрессу с просьбой не затягивать с помощью Украине. После выхода ВСУ из Авдеевки президент США заявил, что причиной этого стала бездействие конгрессменов и невозможность передать нашему государству очень нужные снаряды и оружие. Сокращение боеприпасов привело к первым заметным успехам России на поле боя.
- Такое же мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Авдеевку удалось бы удержать, если бы ВСУ имели необходимое количество оружия и артиллерийских снарядов. Пока в США не принимали решение, украинские военные сдерживали врага ценой своих жизней.