Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что Владимир Путин имел очень амбициозные цели так называемой "сво". Он бросил вызов не только Украине, но и всему Западу.

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Запад психологически не был готов к такой войне

"В этой войне есть 2 стороны, которые проиграли, первая – Россия. Все помнят ее планы. Владимир Путин начал войну с ультиматумом к странам НАТО. В своем обращении он угрожал Западу и обещал последствия, если кто-то вмешается", – заметил российский публицист из США.

Стоит вспомнить, что Путин хотел захватить Украину за 3 дня, а своих солдат отправлял с парадной формой и значками "за взятие Киева". Но за 2 года войны оккупанты только могут хвастаться захватом Авдеевки, за которую положили больше жизней, чем за 10 лет боев в Афганистане.

Перспективы войны для России очень неблагоприятные – это только поражение. А второй, проигравший, – Запад, который оказался не готовым к войне прежде всего психологически. А то, что мы видим сейчас, – это провал всей американской политической системы,

– отметил Андрей Пионтковский.

Уже четыре месяца продолжается обсуждение законопроекта о помощи Украине, который предложил Джозеф Байден. Но так называемое "крыло Дональда Трампа" в Республиканской партии открыто саботирует этот закон. Конгрессмены манипулируют и ищут любые способы, чтобы не допустить голосования.

Трамп запугивает республиканцев. Уже окончательно запугали спикера Майка Джонсона, которому угрожают снятием с должности,

– добавил Пионтковский.

По его словам, американская система праймериз нарушает объективный ход голосования. Например, все опросы показывают, что кандидатка Никки Хейли имеет популярность среди людей, у нее большая поддержка. Но для того, чтобы дойти до избирательной гонки, ей надо преодолеть "сито" республиканских праймериз, что почти невозможно.

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