Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що Владімір Путін мав дуже амбітні цілі так званої "сво". Він кинув виклик не тільки Україні, але й всьому Заходу.
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Захід психологічно не був готовий до такої війни
"У цій війні є 2 сторони, які програли, перша – Росія. Всі пам'ятають її плани. Владімір Путін почав війну з ультиматумом до країн НАТО. У своєму зверненні він погрожував Заходу та обіцяв наслідки, якщо хтось втрутиться", – зауважив російський публіцист зі США.
Варто згадати, що Путін хотів захопити Україну за 3 дні, а своїх солдатів відправляв з парадною формою та значками "за взяття Києва". Але за 2 роки війни окупанти тільки можуть вихвалятися захопленням Авдіївки, за яку поклали більше життів, ніж за 10 років боїв в Афганістані.
Перспективи війни для Росії дуже несприятливі – це тільки поразка. А другий, хто програв, – Захід, який виявився не готовим до війни найперше психологічно. А те, що ми бачимо зараз, – це провал всієї американської політичної системи,
– наголосив Андрій Піонтковський.
Вже чотири місяці триває обговорення законопроєкту про допомогу Україні, який запропонував Джозеф Байден. Але так зване "крило Дональда Трампа" у Республіканській партії відкрито саботує цей закон. Конгресмени маніпулюють та шукають будь-які способи, щоб не допустити голосування.
Трамп залякує республіканців. Вже остаточно залякали спікера Майка Джонсона, якому погрожують зняттям з посади,
– додав Піонтковський.
За його словами, американська система праймеріз порушує об'єктивний перебіг голосування. Наприклад, всі опитування показують, що кандидатка Ніккі Гейлі має популярність серед людей, у неї велика підтримка. Але для того, щоб дійти до виборчих перегонів, їй треба подолати "сито" республіканських праймеріз, що майже неможливо.
У США заблоковані кошти для допомоги Україні: останні новини
- Вже не один місяць тривають дискусії про виділення Україні 60 мільярдів доларів військової допомоги. Ці кошти передбачені законопроєктом, який наразі заблокований в Конгресі. Президент США заявив, що для розв'язання цієї проблеми готовий зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, який відмовляється виносити документ на голосування.
- Джо Байден неодноразово звертався до Конгресу з проханням не зволікати з допомогою Україні. Після виходу ЗСУ з Авдіївки президент США заявив, що причиною цього стала бездіяльність конгресменів та неможливість передати нашій державі дуже потрібні снаряди та зброю. Скорочення боєприпасів призвело до перших помітних успіхів Росії на полі бою.
- Таку ж думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Авдіївку вдалося б втримати, якби ЗСУ мали необхідну кількість зброї та артилерійських снарядів. Поки в США не ухвалювали рішення, українські військові стримували ворога ціною своїх життів.