Украина готовится к полной остановке помощи от США: у нашего ВПК есть уязвимое место

Западные СМИ написали, что Украина начала готовиться к полному прекращению помощи со стороны Соединенных Штатов, нарастила собственное производство оружия и активизировала переговоры с европейскими союзниками. Это называют "планом Б" для нашего государства.

Сейчас Украина тестирует собственные системы. Как рассказал 24 Каналу исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, они уже продемонстрировали свою эффективность, однако в украинского ВПК есть слабое место.

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Какое слабое место Украины

Самое слабое место – это сбивание российской баллистики и аэробаллистики, потому что лучше всего с этим справляются именно ракетные системы Patriot, а 84% боеприпасов к этим системам мы раньше получали именно со стороны Соединенных Штатов Америки.

Сейчас мы активно тестируем нашу собственную лазерную разработку "Тризуб", которая показала свою эффективность против дронов, крылатых ракет на расстоянии около 3 километров, а также способна сбивать с курса цели на расстоянии примерно 10 километров. Еще раньше совместно с американцами действовала программа FrankenSAM, когда к советским "БУКам", к С-300 адаптировали ракеты AIM-9 западного производства.

"Поэтому противовоздушная оборона – это несколько уязвимое место. Владимир Зеленский выступал с инициативой, что если США не могут предоставить нам Patriot, то мы готовы их покупать", – сказал Дмитрий Жмайло.

Сколько помощи мы получаем от США

По другому виду вооружения, то распределение примерно такое: треть – наше собственное производство, треть – европейские поставки, треть – американское. Хотя, например, каждый второй снаряд натовского калибра – основной 155 миллиметров – уже производится Укроборонпромом или в Украине. Беспилотные системы – это 96% наше собственное производство.

Украинский ВПК загружен где-то на половину. Европа сидит на российских деньгах, а мы просим загрузить наш ВПК, дать нам эти средства, чтобы мы покупали оружие по всему миру,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Главное, чтобы у Европы была политическая воля. Потому что вкладывать сейчас в Вооруженные силы Украины – это значительно дешевле, чем потом останавливать российскую агрессию на своих границах. А до 2029 года у россиян есть такие планы и именно к этому они готовят армию и инфраструктуру.

Но даже если американцы не захотят продолжать помогать, то Украина имеет возможности справиться самостоятельно. Вооруженные Силы смогут удержать фронт и продолжать сопротивление.

Напомним, Украина и США работают над соглашением о редкоземельных металлах. Ранее Дональд Трамп требовал компенсировать всю оказанную помощь. Теперь стало известно, что она не войдет в положения документа.