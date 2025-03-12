Военная помощь от США: транспортировка оружия в Украину возобновилась

После переговоров делегаций в Джидде США возобновили предоставление военной помощи Украине. Так, из польского хаба уже снова транспортируют оружия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Павла Залевского в сети Х.

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США возобновили оказание помощи

По итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии было возобновлено предоставление военной помощи. В Офисе Президента впоследствии подтвердили, что партнеры действительно снова оказывают поддержку.

Утром 12 марта заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил, что транспортировка оружия в Украину уже восстановлена.

Транспортировка американского оружия в Украину через хаб в Польше возобновилась,

– сообщил Залевский в сети.

Напомним, что Дональд Трамп приостановил предоставление военной помощи 4 марта 2025 года. В Белом доме заявили, что возобновят предоставление вооруженной поддержки после того, как увидят, что Киев готов к мирному урегулированию конфликта.

Уже на следующий день, 5 марта, в СМИ появилась информация, что США также прекратили предоставлять Украине разведданные. После многочисленных публикаций в СМИ в ЦРУ подтвердили, что действительно поставили на паузу предоставление разведывательной информации.

Чиновники США отмечали, что пауза в предоставлении военной помощи и разведывательных данных является временной. В Белом доме выражали надежду, что эта остановка не окажет значительного влияния на ситуацию на фронте.