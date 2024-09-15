Салливан анонсировал "существенный" пакет военной помощи Украине

США планируют предоставить "существенный" пакет военной помощи для Украины до конца этого месяца. Сейчас Штаты работают над этим, собирая воедино "целый ряд различных возможностей".

Новый пакет помощи, который должен поступить до конца сентября, анонсировал советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан во время 20-й ежегодной встречи YES в Киеве.

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США работают над новым пакетом помощи Украине

По словам Салливана, сейчас он ежедневно работает со своей командой, чтобы решить вопрос стабилизации фронта в Украине.

Я ежедневно встречаюсь со своей командой, чтобы подумать о том, какие средства, какие инструменты нам нужно внедрить, чтобы стабилизировать фронт, и убедиться, что наступательные действия россиян наталкиваются на жесткое сопротивление, а также что мы лишаем Россию возможности осуществить какой-то прорыв, который бы привел к стратегическим выгодам от их дальнейшего продвижения на востоке,

– сказал Салливан.

Салливан указал на проблемы с логистикой

Он добавил, что задержки с поставками – это вопрос не политической воли, а вопрос решения "тяжелых и сложных логистических и оперативных вопросов".

Салливан заверил, что США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.

В качестве примера он напомнил, что Штаты приняли решение отдать Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайшие 12 месяцев.

Я сказал: возьмите все эти ракеты, все до единой, и отправьте их в Украину... И если вы посмотрите на стоимость этого, то это большие деньги учитывая количество, масштаб и интенсивность этих поставок с начала войны. Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим согласен,

– заявил советник президента Байдена.

Он также напомнил, что в апреле этого года – перед тем, как в США приняли дополнительный пакет финансирования Украины, – существовала широкая обеспокоенность тем, что может произойти крах линии фронта.

Однако уже через несколько месяцев украинская оборона стала крепче во многих критически важных местах, а ВСУ сделали смелые и решительные шаги, продвигаясь вперед.