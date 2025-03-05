Россия использует этот шанс, – в ISW об угрозе прорыва фронта из-за остановки помощи от США

США могли приостановить военную помощь Украине. В Институте изучения войны указали, что Россия может воспользоваться этой паузой.

Западные СМИ пишут о приостановлении военной помощи США Украине после ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Между тем республиканцы говорят, что остановка является "временной", передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как остановка помощи от США повлияет на фронт

В Институте изучения войны напомнили, что США поставляли Украине артиллерийские боеприпасы, бронированные машины, буксируемые гаубицы, зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также ракетные системы дальнего действия, такие как HIMARS и ATACMS. Большинство из этого вооружения являются сложными системами, которые может предоставлять только Вашингтон.

Аналитики считают, что приостановление этой помощи навредит боевым возможностям Украины, хотя, вероятно, понадобятся недели или месяцы, прежде чем прекращение американской поддержки начнет влиять на фронт.

Западные чиновники оценивали в конце февраля 2025 года, что Украина сможет поддерживать нынешний темп боевых действий примерно до июня 2025 года, если США продолжат поставлять помощь в соответствии с контрактами, заключенных администрацией Байдена по ранее предусмотренным графикам.

Около 90% вооружения, которое США предоставили Украине через прошлые пакеты, принятые при Байдене, уже прибыло в Украину. Речь идет, частности о боеприпасах и противотанковых системах. Остальные 10% оборудования должны поступить в Украину до августа 2025 года. Кроме того, пивные контракты на поставку оружия между Украиной и американскими компаниями, вероятно, обеспечат хотя бы небольшой поток поставок вооружений "по крайней мере на несколько следующих лет".

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По данным Defense Express, США поставляют около 30% украинского арсенала, еще 30% обеспечивают европейские партнеры Украины, а примерно 40% производится внутри страны.

Украина продолжит воевать за счет имеющихся материальных ресурсов, помощи европейских партнеров и собственного производства. Приостановление помощи администрацией Трампа негативно повлияет на способность Украины защищаться и проводить наступательные операции в нынешнем темпе, но это не приведет к полному прорыву фронта в ближайшие месяцы,

– отметили в ISW.

Российские войска, вероятно, воспользуются ожидаемыми недостатками ресурсов в ВСУ, если США будут затягивать с помощью Украине. Подобная ситуация сложилась в начале 2024 года. Тогда республиканцы полгода блокировали принятие законопроекта о финансировании нового пакета помощи нашей стране. Силы обороны страдали от нехватки снарядов. Количество боеприпасов у россиян превышали украинские запасы в 20 раз. Это привело к тому, что российское наступление на Востоке усилилось, врагу удалось сделать значительные территориальные продвижения. Более того, противник открыл новый фронт на севере Харьковщины. Кремль в полной мере пытался воспользоваться паузой в американской поддержке Украины.

Сейчас российские силы ведут активные наступательные операции в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, недавно активизировали усилия в западной части Запорожской области и продолжают попытки форсирования Днепра в Херсонской области. Они, вероятно, будут пытаться воспользоваться приостановлением американской помощи, чтобы продвинуться дальше на Востоке и Юге Украины, чтобы обосновать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.