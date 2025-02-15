Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь США является критически важной. Он также отметил, что прекращение поддержки сделает Украину уязвимой к новой масштабной атаке России.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью программе Meet the Press на NBC News.

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Насколько помощь США критична для Украины

Зеленский отметил, что дальнейшая военная поддержка США имеет решающее значение для обороны и будущего Украины. Он отметил, что даже не хочет рассматривать вариант, при котором Киев останется без стратегического партнерства с Вашингтоном.

Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно,

– заявил президент.

Кроме того, Зеленский выразил беспокойство, что прекращение военной помощи США может сделать Украину уязвимой к новой масштабной атаке со стороны России в будущем.

Также украинский лидер предостерег, что Владимир Путин не намерен завершать войну, а стремится лишь временного прекращения огня, чтобы перегруппировать войска и добиться снятия международных санкций.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", – заявил Зеленский.

Напомним, что Украина просила у президента США Дональда Трампа разрешения использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия. Однако пока эта идея не имеет поддержки со стороны американского лидера.