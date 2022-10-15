Отличный подарок ко Дню Защитника, – Зеленский отреагировал на новую военную помощь от США

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет военной помощи США. Украина получит помощь от США в размере 725 миллионов долларов.

Глава государства выразил благодарность лидеру США Джо Байдену и американцам. Зеленский отметил важность боеприпасов для HIMARS и артиллерии.

Узнайте больше Украина получит боеприпасы для HIMARS и ракеты HARM: детали нового пакета США на 725 миллионов

Зеленский подчеркнул важность боеприпасов

Также президент подчеркнул, что со стороны США это "прекрасный подарок" ко Дню защитников и защитниц Украины, который отмечали 14 октября.

Искренне благодарен Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи для Украины в размере 725 миллионов долларов. Мы получим крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Отличный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины! Российский агрессор будет повержен, Украина будет свободной!,

– написал Зеленский.

Из-за массового ракетного обстрела России против мирных жителей по всей Украине Соединенные Штаты выделили дополнительную военную помощь Украине на 725 миллионов долларов. В список помощи входят:

дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5 тысяч 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);

5 тысяч противотанковых орудий;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

стрелковое оружие и более 2 млн патронов к стрелковому оружию;

медицинские средства.

Украина получит мощную помощь после массовых обстрелов

Массовые ракетные обстрелы, продолжавшиеся с 10 октября, привели к тому, что партнеры Украины решили усилить помощь нашей стране.

Германия передала Украине современную систему ПВО IRIS-T, которая уже защищает украинское небо на южном направлении. Также вскоре должны быть и NASAMS из США.

Великобритания объявила о передаче Украине ракет AIM-120 AMRAAM. Ракеты AMRAAM могут использоваться вместе с системой противовоздушной обороны NASAMS.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Североатлантический союз передаст Украине оборудование для борьбы с беспилотниками. Также он сообщил, что Испания объявила о решении передать Украине 4 американских системы ПВО Hawk.

Это интересно – Резников сказал, сколько ракет еще есть у России: смотрите видео 24 канала