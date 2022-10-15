Глава держави висловив подяку лідер США Джо Байдену та американцям. Зеленський наголосив на важливості боєприпасів для HIMARS та артилерії.

Дізнайтесь більше Україна отримає боєприпаси для HIMARS і ракети HARM: деталі нового пакету США на 725 мільйонів

Зеленський підкреслив важливість боєприпасів

Також президент підкреслив, що з боку США це "чудовий подарунок" до Дня захисників і захисниць України, який відзначали 14 жовтня.

Щиро вдячний Джо Байдену та американському народу за черговий пакет безпекової допомоги для України в розмірі 725 мільйонів доларів. Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії. Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць України! Російський агресор буде переможений, Україна буде вільною!,

– написав Зеленський.

Через масовий ракетний обстріл Росії проти мирних жителів по всій Україні Сполучені Штати виділили додаткову військову допомогу Україні на 725 мільйонів доларів. До переліку допомоги входять:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

23 тисячі 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 тисяч 155-мм снарядів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);

5 тисяч протитанкових знарядь;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

стрілецька зброя та понад 2 млн набоїв до стрілецької зброї;

медичні засоби.

Україна отримає потужну допомогу після масових обстрілів

Масові ракетні обстріли, які тривали з 10 жовтня, призвели до того, що партнери України вирішили посилити допомогу для нашої країни.

Німеччина передала Україні сучасну систему ППО IRIS-T, яка вже захищає українське небо на південному напрямку. Також невдовзі мають бути й NASAMS зі США.

Велика Британія оголосила про передачу Україні ракет AIM-120 AMRAAM. Ракети AMRAAM можуть бути використані разом із системою протиповітряної оборони NASAMS.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс передасть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками. Також він повідомив, що Іспанія оголосила про рішення передати Україні 4 американські системи ППО Hawk.

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