Диктаторы на каникулы не уходят, – Зеленский упрекнул за промедление с утверждением помощи

Конгресс США уже довольно долго не может согласовать пакет помощи для Украины. Президент нашего государства высказался об этом.

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский задел тему помощи от США. Он упрекнул за такое долгое рассмотрение помощи.

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Ненависть не знает пауз

Президент Украины отметил, что после убийства так называемого оппозиционера Алексея Навального было бы абсурдно воспринимать Путина как легитимного лидера российского государства.

Кроме этого, он также намекнул на то, что Конгресс медлит с принятием очередного пакета помощи Украине.

Диктаторы не уходят на каникулы. Ненависть не знает никаких пауз, артиллерия не замолкает из-за процедурных вопросов. Воины, которые стоят против агрессора, нуждаются в надлежащей мощи...

– подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что если мы не одолеем Путина сейчас, в конце концов не имеет значения, кто будет президентом России, потому что каждый новый российский диктатор будет помнить, каким образом держаться у власти - путем оккупации земель других народов.

Палата представителей предложила альтернативный пакет помощи Украине