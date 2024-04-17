Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что два года назад военные активно следили за новостями, за тем, как реагирует мир на события в Украине. Сейчас же, по его мнению, почти нет надежд, что союзники активно и в необходимых объемах начнут помогать Украине.

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Как военные реагируют на обещания партнеров Украины

Военнослужащий считает, что Украина получает недостаточно вооружения, чтобы давать отпор оккупантам.

Эти все бесконечные заседания, обещания, заявления, извините, задолбали! Советов и сочувствия мы получаем тонны, но пользы очень мало,

– сказал он.

Сейчас военные на фронте в основном рассчитывают на украинские дроны, которые создают на небольших предприятиях нашей страны.

Сегодня нам привезли FPV-дроны. Это очень хорошо – 2 суток будет "подгорать" у врага не слабо. Я вижу дроны, которые привозят волонтеры, вижу вещи, которые производят наши (Украина – 24 Канал): снаряды, кассетные боеприпасы, "Грады". Все к нам идет понемногу. Это, видимо, наши начали производить, не знаю где, но чтобы как можно больше,

– подчеркнул Сазонов.

Положительные изменения

Военным увеличили заработную плату – 70 тысяч за 30 суток на первой линии фронта. По мнению Кирилла Сазонова, это хорошая мотивация приобщиться к ВСУ.

Запрещают онлайн-казино. Он заметил, что многие молодые военные становятся зависимыми от азартных игр, из-за постоянного стресса. Есть случаи, когда в онлайн-казино военный может проиграть зарплату, что является очень большой проблемой, которую надо решать.

Будут запреты. К сожалению, сержант, который поднял эту тему погиб, но мы доведем это до конца. Очень хорошо, что Президент сразу услышал голос военных,

– подчеркнул Сазонов.

Он выразил надежду, что на другие темы, которые затрагивают военные, власть тоже обратит внимание. Солдаты на линиях обороны также думают о том, что происходит в стране.

Ограничения онлайн-казино: основное