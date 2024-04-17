Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що два роки тому військові активно слідкували за новинами, за тим, як реагує світ на події в Україні. Зараз же, на його думку, майже немає сподівань, що союзники активно та в необхідних обсягах розпочнуть допомагати Україні.

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Як військові реагують на обіцянки партнерів України

Військовослужбовець вважає, що Україна отримує недостатньо озброєння, щоб давати відсіч окупантам.

Ці всі нескінченні засідання, обіцянки, заяви, вибачте, задовбали! Порад та співчуття ми отримуємо тонни, але користі дуже мало,

– сказав він.

Зараз військові на фронті в основному розраховують на українські дрони, які створюють на невеликих підприємствах нашої країни.

Сьогодні нам привезли FPV-дрони. Це дуже добре – 2 доби буде "підгорати" у ворога не слабо. Я бачу дрони, які привозять волонтери, бачу речі, які виробляють наші (Україна – 24 Канал): снаряди, касетні боєприпаси, "Гради". Все до нас іде потроху. Це, мабуть, наші почали виробляти, не знаю де, але аби якомога більше,

– підкреслив Сазонов.

Позитивні зміни

Військовим збільшили заробітну плату – 70 тисяч за 30 діб на першій лінії фронту. На думку Кирила Сазонова, це хороша мотивація долучитись до ЗСУ.

Забороняють онлайн-казино. Він зауважив, що багато молодих військових стають залежними від азартних ігор, через постійний стрес. Є випадки, коли в онлайн-казино військовий може програти зарплату, що є дуже великою проблемою, яку треба вирішувати.

Будуть заборони. На жаль, сержант, який підняв цю тему загинув, але ми доведемо це до кінця. Дуже добре, що Президент відразу почув голос військових,

– наголосив Сазонов.

Він висловив сподівання, що на інші теми, які зачіпають військові, влада теж зверне увагу. Солдати на лініях оборони також думають про те, що відбувається в країні.

Обмеження онлайн-казино: основне