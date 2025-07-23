В Центре исследования армии сказали, какое оружие нужно Украине для наступления

Несмотря на непростую ситуацию на фронте, Украина имеет возможность перейти в наступление, но для этого необходимо иметь достаточно вооружения. Важно, чтобы наше государство и партнеры активно работали над тем, чтобы Силы обороны имели все необходимое.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что есть компонент, с которым у Украины сейчас еще "пробел и недостаток". Эту проблему, к сожалению, не удалось до сих пор решить.

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Чего не хватает Украине для наступления?

Михаил Самусь отметил, что основная проблема украинских военных сейчас заключается в том, что нет достаточного планирования в воздухе.

Надо завоевывать господство в воздухе, ведь тогда только можно будет говорить о любых наступательных действиях. Однако без дальнобойного ракетного оружия для наших истребителей F-16 не обойтись, все потому, что нам надо "посадить" российские самолеты, в частности Су-34, которые забрасывают нас КАБами,

– объяснил он.

F-16 с дальнобойным оружием воздух-воздух может это сделать. Кроме того, Украине нужны самолеты дальнего радиолокационного слежения, которые смогут вовремя определять российскую авиацию и подавать эти цели для украинских истребителей.

Важно! 23 июля 2025 года Пентагон и Госдеп США согласовали передачу Украине двух пакетов оборонной помощи на общую сумму 322 миллиона долларов. Один из них предусматривает поставку систем ПВО HAWK Phase III с технической поддержкой, другой – боевых машин Bradley и их обслуживание. Как отмечают в США, эта помощь укрепит способность Украины защищаться от имеющихся и потенциальных угроз.

Заместитель директора Центра исследований армии также отметил, чтобы наступать необходимо масштабировать украинские дроновые возможности, однако говорится это не только о воздухе, но и о наземных и морских комплексах.

То есть трансформация с фокусом на роботизированные системы будет давать возможность идти в наступление, ведь традиционными методами – бронетехникой и пехотой, могут позволить себе продвигаться только россияне, которые не жалеют ни своих людей, ни железо,

– сказал Михаил Самусь.

Украина и Европа будет делать ставку именно на роботизированные системы, которые будут бороться за преимущество и на поле. Однако, по его словам, для этого необходимо приложить много усилий, в частности это касается Министерства обороны Украины, в сфере масштабирования оружия.