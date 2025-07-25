Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що є компонент, з яким в України зараз ще "пробіл і недолік". Цю проблему, на жаль, не вдалось досі вирішити.

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Чого бракує Україні для наступу?

Михайло Самусь зауважив, що основна проблема українських військових зараз полягає у тому, що немає достатнього планування у повітрі.

Треба завойовувати панування в повітрі, адже тоді тільки можна буде говорити про будь-які наступальні дії. Однак без далекобійної ракетної зброї для наших винищувачів F-16 не обійтися, все тому, що нам треба "посадити" російські літаки, зокрема Су-34, які закидають нас КАБами,

– пояснив він.

F-16 з далекобійною зброєю повітря-повітря може це зробити. Крім того, Україні потрібні літаки дальнього радіолокаційного стеження, які зможуть вчасно визначати російську авіацію і подавати ці цілі для українських винищувачів.

Важливо! 23 липня 2025 року Пентагон і Держдеп США погодили передачу Україні двох пакетів оборонної допомоги на загальну суму 322 мільйони доларів. Один із них передбачає постачання систем ППО HAWK Phase III з технічною підтримкою, інший – бойових машин Bradley і їхнє обслуговування. Як зазначають у США, ця допомога зміцнить спроможність України захищатися від наявних і потенційних загроз.

Заступник директора Центру досліджень армії також зазначив, аби наступати необхідно масштабувати українські дронові можливості, проте мовиться це не лише про повітря, але й про наземні та морські комплекси.

Тобто трансформація з фокусом на роботизовані системи буде давати можливість йти в наступ, адже традиційними методами – бронетехнікою та піхотою, можуть дозволити собі просуватись лише росіяни, які не жаліють ні своїх людей, ні залізо,

– сказав Михайло Самусь.

Україна та Європа робитиме ставку саме на роботизовані системи, які будуть виборювати перевагу і на полі. Проте, за його словами, для цього необхідно докласти багато зусиль, зокрема це стосується Міністерства оборони України, у сфері масштабування зброї.