Лучше сперва ATACMS, а не Tomahawk: получит ли Украина обещанное Трампом оружие

В ожиданиях от Трампа Украине стоит быть осторожной, потому что он принимает решения и меняет свои взгляды импульсивно. Сейчас ситуация такова, что у него есть личные причины быть недовольным Путиным, но их недостаточно для того, чтобы лидер США изменил свой взгляд на российско-украинскую войну.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, уточнив, что стратегически у Трампа сейчас ничего не изменилось.

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Расхождения в желаниях Трампа и Путина

По убеждению военного эксперта, президент Соединенных Штатов до сих пор стремится реализовать мирный план через прекращение огня, иметь возможность снять санкции с России и дальше вместе с Путиным делать геополитические гешефты, совместно зарабатывая деньги. Сейчас препятствием для этого Трамп видит горячую фазу войны, поэтому и хочет поскорее ее прекратить.

А дальше, как пояснил Жовтенко, он бы сказал, что гарантии безопасности для Украины и Европы в будущем – это проблема самих европейцев. Эксперт также объяснил, что Трамп дал России 50 дней для того, чтобы продемонстрировать свой конструктив и готовность решать вопрос о режиме прекращения огня. Это свидетельствует о том, что у Трампа мало что изменилось, единственное, что он очень возмущен и оскорблен тем, как себя повел с ним Путин.

"Трамп ему предлагал деньги, потому что у него главный интерес – это заработать за эти четыре года, пока он будет президентом США, а для российского диктатора финансы – это вопрос второстепенный. За 25 лет пребывания у власти Путин уже наворовался и теперь он строит империю. Они друг друга просто не слышат", – озвучил Жовтенко.

Какое оружие поэтапно должна запросить Украина?

Сейчас, по словам военного эксперта, стоит вопрос, насколько Трампу хватит решимости конвертировать свое временное недовольство Путиным в конкретные шаги поддержки Украины. Пока видно, что ЕС воспользовался шансом.

"Потому что согласование Трампом продажи через европейцев оружия для Украины – это не один только вопрос продолжения военной помощи для нашего государства, для НАТО это еще и вопрос удержания США в Европе", – подчеркнул Жовтенко.

Сегодня украинской стороне, как отметил эксперт по международной безопасности, стоит продолжать работать с европейскими партнерами. Начать надо с малого, с того вооружения, которое Украина ранее уже получала и имеет опыт его использования, например, ракеты ATACMS. Однако теперь желательно получить их с максимальной дальностью поражения.

Далее можно апеллировать, что в Украине есть F-16, которыми она удачно пользуется, но к ним нет ракет. А вот у американцев эти ракеты есть (JASSM). После того как будут получены эти ракеты, можно будет говорить о Tomahawk,

– отметил Жовтенко.

По словам военного эксперта, это довольно сложное оружие и без активного участия американцев ВСУ не смогут им пользоваться. Для ракет такой дальности (2 – 2,5 тысячи километров) Украина имеет недостаточно разведывательных возможностей, чтобы их правильно наводить на цели.